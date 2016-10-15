Документ отменили: жители Приморья столкнулись с непростой ситуацией

Житель Большого Камня рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться. Водоканал начисляет оплату по количеству прописанных в квартире, но, уже несколько лет, один из жильцов в ней не проживает. Компания просит владельца собственности предоставить справку о количестве прописанных, тогда, вероятно, оплата снизится, сообщают «Вести:Приморье».

Все кажется просто, сходил в определенную организацию, взял справку, предоставил в Водоканал и радуешься новым начислениям. Однако на деле оказалось все непросто. Еще в 2018 году такие справки, о количестве прописанных в квартире или частном доме, нигде не выдают. Люди ходят по инстанциям, по кругу, решения найти не могут. Женщина просит помочь в решении проблемы. Что делать в тких случаях, где и как получить выписку о количестве прописанных.

В комментариях паблика bkamen_news многие предложили варианты, но, как оказалось, все они уже были испробованы. Те организации, в которые раньше можно было обратиться за документом, сейчас в этом направлении не работают. Вот и получается, собственник квартиры или частного дома не может получить документ о том, что проживает на законных основаниях в его собственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]