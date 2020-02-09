Жители Владивостока жалуются на ошибки в квитанциях "ПЭО"

Жители Владивостока получили первые квитанции от "Приморского эклогического оператора" по вывозу бытовых отходов. В квитанциях указан тариф - 65,28 рублей с каждого прописанного в квартире человека. При этом в квитанциях на оплату услуг по содержанию жилья от управляющих организаций сумма уменьшилась.

Ранее тариф на вывоз мусора высчитывали с квадратного метра, в среднем от 2,5 до 4 рублей с метра. Теперь насчитывают по количеству проживающих. Поэтому собственникам квартир с большим количеством жильцов за вывоз мусора придется платить гораздо больше, чем ранее.

Вместе с тем в редакцию Vestiprim поступает множество жалоб от жителей Владивостока на неточные сведения в квитанциях "ПЭО" по количеству проживающих людей в квартирах. Жильцам предлагается самим ходить по инстанциям и исправлять ошибки регионального оператора, чтобы не платить излишки.

"Мы получили квитанцию, в которой написано, что у нас проживает в квартире три человека. Хотя нас - двое. Оказалось, что они посчитали маму, которая умерла еще 9 лет назад. Причем квитанция пришла именно на ее имя", - рассказывает Оксана О.

А вот жительнице Владивостока по имени Лариса предложили заплатить аж за семерых жильцов. Хотя в квартире прописано двое. По словам Ларисы, когда они покупали эту квартиру, в ней проживало именно семь человек.

Обещанный перерасчет за мусорный коллапс в январе пока также не был отражен ни в одной квитанции, об этом уже сообщает Vl.ru. При этом люди продолжают жаловаться на мусорные завалы. Последняя жалоба поступала от жильцов дома по улице Пихтовой, 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]