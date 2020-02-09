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Жители Владивостока жалуются на ошибки в квитанциях "ПЭО"

Жители Владивостока жалуются на ошибки в квитанциях "ПЭО"

Жители Владивостока получили первые квитанции от "Приморского эклогического оператора" по вывозу бытовых отходов. В квитанциях указан тариф - 65,28 рублей с каждого прописанного в квартире человека. При этом в квитанциях на оплату услуг по содержанию жилья от управляющих организаций сумма уменьшилась.

Ранее тариф на вывоз мусора высчитывали с квадратного метра, в среднем от 2,5 до 4 рублей с метра. Теперь насчитывают по количеству проживающих. Поэтому собственникам квартир с большим количеством жильцов за вывоз мусора придется платить гораздо больше, чем ранее.

Вместе с тем в редакцию Vestiprim поступает множество жалоб от жителей Владивостока на неточные сведения в квитанциях "ПЭО" по количеству проживающих людей в квартирах. Жильцам предлагается самим ходить по инстанциям и исправлять ошибки регионального оператора, чтобы не платить излишки. 

"Мы получили квитанцию, в которой написано, что у нас проживает в квартире три человека. Хотя нас - двое. Оказалось, что они посчитали маму, которая умерла еще 9 лет назад. Причем квитанция пришла именно на ее имя", - рассказывает Оксана О.

А вот жительнице Владивостока по имени Лариса предложили заплатить аж за семерых жильцов. Хотя в квартире прописано двое. По словам Ларисы, когда они покупали эту квартиру, в ней проживало именно семь человек. 

Обещанный перерасчет за мусорный коллапс в январе пока также не был отражен ни в одной квитанции, об этом уже сообщает Vl.ru. При этом люди продолжают жаловаться на мусорные завалы. Последняя жалоба поступала от жильцов дома по улице Пихтовой, 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 4

  1. Олег от 9.02.2020 20:02
    А где договор на услуги ? Живу за городом, ближайший мусорный контейнер в 2 км., еще и 115 рублей с человека. Произвол чистейшей воды со стороны нашего правового государства.Товарищ губернатор разберитесь кто Вас подставляет !!!
  2. Галина от 9.02.2020 17:48
    Мне пришла квитанция на 4-х человек,прописано трое.Дочери вообще прислали квитанцию на проживающего в этой квартире 9 лет назад.Дозвонилась до этой конторы,говорят-идите ,берите выписку в домовой книге,потом в МФЦ.В Управляющей компании сказали,что передали верные данные,но откуда новая компания может знать данные 9-летней давности.А по-моему,у управляйки отобрали жирный кусок и они,дабы обозлить народ,зафигошили старые данные,а эти "специалисты"сдуру и разослали "Филькины" грамоты.
  3. Дмитрий от 9.02.2020 16:44
    Чего и следовало ожидать. Сплошной бардак и формализм везде в этой стране.
  4. nikomi80 от 9.02.2020 16:39
    Уважаемые жильцы Владивостока звоните по данным телефонам и там можете сказать сколько человек на чьё имя и т.д. ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800-200-53-66 и 8 800-250-43-43 (с 8 до 20, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

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