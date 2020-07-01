Действия водителя внедорожника на путепроводе насторожили приморцев

Во Владивостоке водители, двигаясь по Некрасовскому путепроводу, обратили внимание на водителя внедорожника, который решил, что у него нет времени двигаться в общем потоке, поэтому он начал «влазить» в поток, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах, опубликованных в паблике dps_vl, видно, машины идут друг за другом. Установленный знак говорит - «Конец полосы». Водители не щимятся, соблюдают правила. Однако в общем потоке находится тот самый водитель на Toyota Land Cruiser, которому «очень надо».

Вот могут же с утра по пути на работу испортить настроение! Видимо размер машины компенсирует размер чего-то другого, отсюда и такое поведение!

- пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях предложили способы, как показать автору, что на дороге нужно быть вежливым.

«Я бы притер его на месте автора».

«Дело не в тачке, а в людях».

«Вероятно именно здесь размер имеет значение».

«Сезон охоты на крузаки объявлен открытым».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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