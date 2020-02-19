Первый промышленный фруктовый сад заложат в Приморье

Белорусы помогут приморцам в развитии растениеводства и садоводства. Об этом договорились Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко в среду, 24 марта.

Как сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, Олег Кожемяко коротко представил участникам встречи, в том числе представителям бизнеса и науки Республики Беларусь, результаты работы по достигнутым ранее договоренностям в области сельского хозяйства.

«Уже в этом году в Приморском крае будет проведена апробация семи сортов картофеля белорусской селекции. Лучшие сорта передадут на государственное сортоиспытание с зонированием по региону Дальнего Востока», – обозначил губернатор.

Также в Приморье определена площадка в 200 гектаров для закладки первого пилотного фруктового сада по белорусской технологии. Глава региона отметил необходимость наладить работу Института плодоводства Республики Беларусь с Федеральным научным центром агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки по изучению технологии и методологии безвирусного размножения саженцев плодовых культур.

«Нам необходим селекционный материал плодовых культур для закладки сада по белорусской технологии, а также соответствующее сопровождение, агроэкологические испытания планируем начать уже в апреле-мае. Уверен, что найдем вашу поддержку в этом направлении», – обратился Олег Кожемяко к представителям республики.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц добавил, что региону требуется полное сопровождение в развитии садоводства в промышленных масштабах, поскольку свои специалисты с необходимыми компетенциями в крае отсутствуют.

«Это будет проект с нуля – от посадки до уборки и хранения. Сегодня мы подвозим косточковые и семечковые с запада, но у нас нет столько специализированных складских помещений, чтобы хранить их без ущерба качеству. Сейчас дальневосточный научный центр создает отдел плодоводства. Предстоит разработать систему безвирусного размножения плодовых, чтобы на территории Приморья производить посадочный материал», – обозначил министр.

Директор Республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия «Институт плодоводства» Республики Беларусь Александр Таранов сообщил о готовности предоставить на испытания сорта яблони, вишни, сливы белорусской селекции.

«Сегодня есть посадочный материал, под два гектара можно было бы заложить уже сейчас, чтобы через два года освоить 200 гектаров», – отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко подчеркнул, что предприятия и научные институты его страны открыты к сотрудничеству с партнерами из Приморья.

«Мы готовы предоставлять наши технологии, делиться наработками», – сказал он.

Участники встречи также обсудили вопросы приобретения приморскими сельхозтоваропроизводителями сушильных зерновых комплексов белорусского производства, сельхозтехники, сотрудничества в развитии мелиорации, обмена студентами и преподавателями между сельскохозяйственными вузами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]