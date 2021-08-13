Промышленное садоводство возрождают в Приморье

Промышленное садоводство возрождают в Партизанском районе Приморья. Первый урожай яблок ожидается уже в этом году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, с 2019 года в районе села Новая Сила Партизанского района реализуется пилотный проект по отработке технологий посадки и ухода различных плодовых культур и сортов.

«После необходимых агрохимических исследований почвы здесь высажено два гектара груш, 1,5 гектара яблонь, гектар абрикосов и 0,5 гектара жимолости. Все саженцы получены из питомника “ОС Горно-Алтайское” и соответствуют высоким государственным стандартам», – добавили в ведомстве.

Первый урожай яблони ожидается уже в этом году, особенно перспективным специалисты отмечают сорт «Подарок садоводам».

«Реализуемый проект представляет интерес для дачников, участников федеральной программы “Дальневосточный гектар” и является основой для наработки современного опыта в закладке садов интенсивного типа с высокоурожайными культурами плодовых деревьев», – подчеркнул министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Отметим, проект фруктового сада реализуется многопрофильным сельхозпредприятием ООО «Агрофонд-П», практическую часть выполняет крестьянско-фермерское хозяйство «Ким В.В».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]