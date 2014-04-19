Дама в преклонном возрасте «навела шороху» в отделении банка

В Артеме следователи возбудили уголовное дело по факту кражи денег у местной жительницы в отделении банка, сообщают «Вести:Приморье».

Сообщение о хищении денег поступило от 37-летней жительницы города. Женщина рассказала, что из сумки исчезла сумма - 100 тысяч рублей, в то время, как она отвлеклась на телефонный звонок, находясь в отделении банка на улице Партизанской.

Полицейские опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что невнимательностью потерпевшей воспользовалось дама преклонного возраста - жительница Артема 76 лет. Она дала признательные показания. Деньги возвращены законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, пояснили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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