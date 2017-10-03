Приморские лесничие получили новые автомобили

Четыре новых легковых внедорожника УАЗ «Хантер» передали во вторник, 30 марта, представителям Сергеевского, Чугуевского, Тернейского и Уссурийского филиалов краевого предприятия «Примлес», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Эти машины будут использоваться для патрулирования и охраны лесов и решения других задач.

Как уточнили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, технику приобрели за счет целевой субвенции федерального бюджета.

«Любой лесной пожар проще предотвратить, чем потушить. Эти машины позволят нашим специалистам эффективнее патрулировать леса, выявлять лесные пожары на ранних стадиях, бороться с незаконными рубками. Автомобили поступили на самые “горимые” территории», – сообщил руководитель краевого учреждения «Примлес» Анатолий Непочатых.

По словам директора Чугуевского филиала Примлеса Александра Семенова, новых машин организации очень не хватало. Но в последнее время поставки новой техники пошли регулярно – прошлая состоялась в 2020 году. Его коллега Юрий Кравченко из Уссурийского филиала, который работает в лесной отрасли уже 45 лет, отметил, что за последнее время филиал получил шесть машин разных типов, «Хантер», полученный 30 марта, стал седьмой.

«Для нас это очень большая поддержка, поскольку самый “молодой” УАЗ, который эксплуатируется в нашем филиале, – 2006 года выпуска. Учитывая тяжелые условия эксплуатации техники в лесу, обновление автомобильного парка для нас очень актуально», – отметил Юрий Кравченко.

Министр лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Константин Степанов подчеркнул, что в текущем году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», национального проекта «Экология» предусмотрено около 100 миллионов рублей на закупку различной техники для краевых учреждений лесной отрасли, таких как Примлес и Приморская авиабаза.

Напомним, что в минувшую пятницу, 26 марта, в Артемовском городском округе состоялись комплексные краевые учения по отработке тактики и техники тушения лесных, ландшафтных пожаров и организации межрайонного и межведомственного взаимодействия. В учениях приняли участие более 100 человек из различных структур, которые привлекаются к тушению природных пожаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]