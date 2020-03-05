«Пульс»: Шаги к здоровью после COVID

Прошёл год жизни в условиях инфекционной опасности. Давали этому и более жёсткое определение: война с короновирусом. По законам военного времени перестраивалась медицина, а с ней и общество. Испытаний и потерь человечеству выпало много. Но и научились многому. Главное, приняли как данность, что вирус не исчезнет, и с ним надо жить.

Эту планетарную проблему и решать пытаются сообща, но как-то неуверенно, медленно и вразнобой. Невольно вспоминается басня Крылова «Лебедь, рак и щука».

Во Владивостоке, как и во всей России, врачи и медсестры, оказавшись вдруг на передовой, не сдались. Совершая ошибки, они учатся. Опережая замыслы вируса, помогают ученым создавать иммунную защиту. А теперь особенно упорно отстаивают прошедших горнило пациентов в отделениях восстановительного лечения. Интересный опыт, учитывая, что практически весь персонал городского аллерго-респираторного центра, при котором реабилитируют переболевших короновирусом, прошёл боевое крещение в одном из первых приморских инфекционных госпиталей.

Анжелла Кабиева, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра: «14 человек из нашего коллектива, добровольцами ушли в ковидный госпиталь, в самые первые дни, в самые трудные, наверное, дни для здравоохранения, который был развёрнут на базе горбольницы №4 . Работая в ковидном госпитале, помогая людям, мы сразу же понимали, что просто госпиталем может дело не закончится, что этим пациентам потребуется восстановительное лечение после того, как они выпишутся из госпиталя».

Татьяна Ситдикова, заведующий городским аллерго-респираторным центром, к.м.н.: «Это опыт, это новые знания, и это максимальный выход из зоны комфорта, который даёт стимул для развития».

Анжелла Кабиева, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра: «Мы сразу стали с ней обсуждать, что мы можем делать потом для людей. И вот она стала автором, руководителем проекта по восстановительной терапии людей, перенесших ковид, особенно перенесших тяжёлую пневмонию, ковидную».

Сегодня материал, собранный молодым учёным и, одновременно, практикующим врачом, Татьяной Ситдиковой, уже работает для здоровья пациентов. И всё же до сих пор в глазах родных и друзей читает она невольный вопрос: зачем шла на такой риск, ведь дочка совсем еще маленькая, полтора года всего.

Татьяна Ситдикова, заведующий городским аллерго-респираторным центром, к.м.н.: «И даже на сегодняшний день я до конца не могу сказать, почему это сделано так. Один из моментов - это порыв помочь. Порыв помочь, который закрывал глаза на всё».

Мои меры профилактики и защиты были максимальными. Когда я сказала супругу, что я собираюсь пойти в госпиталь, он сидит и говорит: " Ну что я могу сказать, ты же уже всё решила, я поддержу. Ты же всё решила, ты же меня не спрашиваешь, "Можно ли?", говоришь, что ты пойдёшь, значит для тебя это уже всё решено».

Её «бойцы» - врачи, медсёстры - были единодушны: медик - не профессия, а призвание.

Галина Костина сама терапевт, к тому же в Арсеньеве многим известный. Там заведует поликлиникой. Перенесла вирус, думала на ногах, но ведь едва не распростилась с жизнью. Пытается придти в себя у владивостокских коллег.

Галина Костина, пациент, терапевт: «В принципе, очень непонятно, что я, в общем-то здоровый человек, здоровый образ жизни веду, не просто сама - я активно продвигаю этот здоровый образ жизни, и так тяжело заболела».

Многое сегодня приходится переосмысливать, говорят пациенты этого уникального отделения.

Галина Костина, пациент, терапевт: «Когда ты находишься на грани, на грани вот, между жизнью и смертью, вот это пожелание здоровья, ну оно по-другому звучит. И пожелание, и посыл другой, когда желаешь здоровья».

Зачастую, специалист восстановительного отделения, кроме знаний и умений в рамках собственной медицинской профессии, умудряется показывать еще и лучшие качества психолога.

Александра Власова, аллерголог-иммунолог: «Да. Есть такое дело. Мы этим активно занимаемся с августа, и уже больше чем за полгода много посмотрели людей, разных возрастов, слышим разные истории и коснулось это многих и членов семьи, и не всегда эти истории закончились благоприятно, поэтому видно, что многим не хватает поддержки семьи, знакомых, родственников, коллег, поэтому мы работаем сплоченно, отправляем к пациентов к смежным специалистам. И он потом к нам возвращаются. К нам приходят психологи и это очень важно».

Анжелла Кабиева, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра: «И сейчас в аллерго-респираторном центре проходят достаточно большое количество людей вот эту восстановительную терапию».

План восстановительного лечения довольно разнообразен: от медикаментозного до множества физиопроцедур, в большинстве своём, конечно, пациентам знакомых. Кислород и лазеры, магниты разной мощности и направленности, электростимуляторы и многое другое для улучшения качества жизни. Ведь и до пандемии народ болел, лечился, выздоравливал.

Разница в том, что новый вирус непредсказуем. Пусть и был он перенесен незаметно, безо всяких симптомов - всё равно, может аукнуться. Как? Когда? Никто не знает. Доктора стараются держать внезапный удар.

Анжелла Кабиева, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра: «Но есть ещё одна удивительная и важная особенность этого центра: мы можем здесь же на месте провести ряд исследований лабораторных и функциональную диагностику. До лечения, во время лечения и после лечения. Чтобы объективно оценить результаты нашей работы, результаты восстановления организма после этого тяжёлого заболевания».

Евгения Шутка, начальник отдела Министерства Здравоохранения Приморского края: «Каждый пациент после короновирусной инфекции, которая прошла с пневмонией, наблюдается не менее года. И реабилитировать мы можем тоже в отделении восстановительного лечения, то есть, если нет какого-то нарушения функций, то обычное отделение восстановительного лечения, при поликлинике может выполнить эту функцию. Далее доктор смотрит, если необходима реабилитация в рамках дневного стационара, то в дневном стационаре. Если очень серьёзно перенесена короновирусная инфекция, осталась кислородная зависимость, дыхательная недостаточность, то перевод в стационарное лечение».

Стационарные койко-места для реабилитации после короновируса сегодня есть в больнице ДВО РАН и городской больнице №1 Владивостока. Но с основательной лечебной базой и хорошо подготовленным коллективом, всё-таки, пионером в этом новом и очень нужном проекте остаётся аллерго-респираторный центр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]