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"Может и не хотел, чтобы его спасли": трагедия с авто на реке Раздольная получила шокирующее продолжение. Видеорепортаж Татьяны Дубко

"Может и не хотел, чтобы его спасли": трагедия с авто на реке Раздольная получила шокирующее продолжение

Сегодня СМИ и паблики Приморского края обсуждают леденящее душу продолжение трагичной  истории гибели семьи на реке Раздольная. Их машина провалилась под лед еще в начале марта. На днях было найдено тело главы семьи. И открылись шокирующие подробности. Наша съемочная группа  рано утром отправилась вновь на место  происшествия, преодолев десятки километров, в том числе и пешком через лес и болото.  В распоряжении  редакции оказались эксклюзивные кадры с места трагедии и комментарии очевидцев. С подробностями Татьяны Дубко.

Трагичная история закончилась у заброшенного рыбацкого домика. Именно здесь совершенно случайно местные рыбаки нашли тело водителя злосчастной машины. 

Евгений Фомичёв, рыбак:  "Проезжали мимо, ближе к берегу взяли к берегу. Увидели подозрительное -одежда. Нашли  человека. Лицо посиневшее, руки. Он в свитере, подраздетый был. Почему -  не понятно." 

8 марта семья из Уссурийска отправилась на рыбалку предположительно в район Тавричанки.  Ниссан Датсун выехал на замерзшее русло. Тонкий лед не выдержал. Автомобиль, в салоне которого было пять человек, ушел на дно.  Женщину на льду нашли мертвой на следующий день. Тела троих детей подняли со дна спасатели. Взрослого мужчину — Алексея Дунаева — найти не смогли. Тогда наша съемочная группа  первой оказалась максимально близко к месту ЧП. 

Сегодня мы вновь  пытаемся найти дорогу. Безрезультатно. Весенняя распутица,  к берегу  только по воде. Рыбацкий домик можно увидеть с близлежащих сопок. Именно он стал укрытие для чудом спасшегося  главы семьи.  Шокирует другое: как показала судмедэкспертиза, все три недели с момента трагедии мужчина был жив. 20 дней скитался в траве поймы и умер за сутки до того, как его нашли.

Аврора Римская, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю:  "29 марта недалеко от места, где машина ушла под лед, обнаружено тело мужчины.  По предварительным данным, потерял сознание от истощения и замерз. Обнаружены теплые вещи, кострище, посуда". 

Вскрытие показало низкий уровень  сахара в крови. Мужчина был на грани голодной смерти. Возможно, впал в кому и замерз не приходя в себя. 

Бывший военнослужащий, скорее всего понимал, что делать для выживания. И как говорят сами спасатели, вероятно, видел, как его искали. Но не вышел к людям.

Рудольф Дёмин, начальник краевой поисково-спасательной службы: "Люди выживают и в  более сложных условиях. Он находился на месте столько времени. Значит не хотел к людям. Выбрал себе такое наказание. Мы можем предполагать, что было. Может хотел достать детей. Но сумерки, видимость нулевая, много ледяного крошева. Достать сложно".

В этой жуткой истории  - еще слишком много вопросов. Следствие продолжается. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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