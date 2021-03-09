"Может и не хотел, чтобы его спасли": трагедия с авто на реке Раздольная получила шокирующее продолжение

Сегодня СМИ и паблики Приморского края обсуждают леденящее душу продолжение трагичной истории гибели семьи на реке Раздольная. Их машина провалилась под лед еще в начале марта. На днях было найдено тело главы семьи. И открылись шокирующие подробности. Наша съемочная группа рано утром отправилась вновь на место происшествия, преодолев десятки километров, в том числе и пешком через лес и болото. В распоряжении редакции оказались эксклюзивные кадры с места трагедии и комментарии очевидцев. С подробностями Татьяны Дубко.

Трагичная история закончилась у заброшенного рыбацкого домика. Именно здесь совершенно случайно местные рыбаки нашли тело водителя злосчастной машины.

Евгений Фомичёв, рыбак: "Проезжали мимо, ближе к берегу взяли к берегу. Увидели подозрительное -одежда. Нашли человека. Лицо посиневшее, руки. Он в свитере, подраздетый был. Почему - не понятно."

8 марта семья из Уссурийска отправилась на рыбалку предположительно в район Тавричанки. Ниссан Датсун выехал на замерзшее русло. Тонкий лед не выдержал. Автомобиль, в салоне которого было пять человек, ушел на дно. Женщину на льду нашли мертвой на следующий день. Тела троих детей подняли со дна спасатели. Взрослого мужчину — Алексея Дунаева — найти не смогли. Тогда наша съемочная группа первой оказалась максимально близко к месту ЧП.

Сегодня мы вновь пытаемся найти дорогу. Безрезультатно. Весенняя распутица, к берегу только по воде. Рыбацкий домик можно увидеть с близлежащих сопок. Именно он стал укрытие для чудом спасшегося главы семьи. Шокирует другое: как показала судмедэкспертиза, все три недели с момента трагедии мужчина был жив. 20 дней скитался в траве поймы и умер за сутки до того, как его нашли.

Аврора Римская, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю: "29 марта недалеко от места, где машина ушла под лед, обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, потерял сознание от истощения и замерз. Обнаружены теплые вещи, кострище, посуда".

Вскрытие показало низкий уровень сахара в крови. Мужчина был на грани голодной смерти. Возможно, впал в кому и замерз не приходя в себя.

Бывший военнослужащий, скорее всего понимал, что делать для выживания. И как говорят сами спасатели, вероятно, видел, как его искали. Но не вышел к людям.

Рудольф Дёмин, начальник краевой поисково-спасательной службы: "Люди выживают и в более сложных условиях. Он находился на месте столько времени. Значит не хотел к людям. Выбрал себе такое наказание. Мы можем предполагать, что было. Может хотел достать детей. Но сумерки, видимость нулевая, много ледяного крошева. Достать сложно".

В этой жуткой истории - еще слишком много вопросов. Следствие продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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