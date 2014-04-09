Ледоход снес мост на севере Приморья

В селе Лукьяновка Красноармейского района в Приморском крае смыло мост, сообщают «Вести:Приморье».

На реке Большая Уссурка в районе 3-го километра автодороги Лукьяновка — Новополтавка под мостом образовался затор льда. Это привело к тому, что конструкция не выдержала. Обрушились две опоры и пролет деревянного настила моста. Об этом рассказал пользователь whatsapp «Вести:Приморье».

Автор видео отметил, мост может «уплыть», и тогда жителям придется передвигаться на лодках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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