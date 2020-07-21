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Нелепое ДТП во Владивостоке попало на видео

Нелепое ДТП во Владивостоке попало на видео

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке в районе улицы Авроровской два водителя показали «класс» при вождении автомобиля задним ходом, сообщают «Вести:Приморье».

Нелепая авария попала в поле видеорегистратора случайного очевидца. На кадрах видно, на подъем пошел микроавтобус. Но, вероятно, что-то пошло не так, машина скатилась, при этом у нее открылась дверь багажника. В это время задом сдавал водитель другого авто - Mercedes. В какой-то момент они столкнулись.

Многие в комментариях паблика dps_vl, где было опубликовано видео, просмотрели его на позитиве, отметив, это интересный способ вождения. Однако он чаще приводит к авариям.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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