Уличный гастрофестиваль станет площадкой для показа фильмов, концертов и мастер-классов

Уличный гастрофестиваль VladiFoodStreet вновь откроется на пешеходном участке улицы Адмирала Фокина во Владивостоке. Мероприятие не только объединит десятки предприятий общественного питания, но и станет площадкой для показа фильмов, проведения концертов, лекториев и мастер-классов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В настоящее время комиссия по организации фестиваля под председательством заместителя председателя Правительства Приморского края Константина Шестакова проводит конкурс по отбору исполнителя услуг по организации, техническому обеспечению и проведению мероприятия. В четверг, 1 апреля, участники комиссии рассмотрели заявки трех претендентов на включение в программу события. Всего планируется, что в уличном гастрофестивале в 2021 году примут участие около 20 предприятий общественного питания.

Потенциальные подрядчики предложили нововведения по зонированию площадки, чтобы организовать дополнительные активности: фотозоны, kids park, озеленению пространства, а также соответствующие современным тенденциям – например, создать локальные станции сбора отходов для гостей мероприятия, общую зону с раздельными контейнерами для временного хранения мусора.

Участники отбора считают, что главным местом притяжения фестиваля может стать сцена, где будут проходить показы фильмов, концерты, лектории и мастер-классы, что позволит превратить улицу в культурный событийный центр.

По словам Константина Шестакова, такие мероприятия прежде всего нужны для повышения предпринимательской активности, формирования комфортной среды, наполнения городского пространства интересными событиями для жителей и туристов.

Напомним, в 2020 году по поручению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко организовано четыре фестиваля под брендом «Сделано в Приморье», которые посетили более 150 тысяч человек. Их организатором выступил центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития Приморского края совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата». Проект реализуется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]