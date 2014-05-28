Центробанк готов поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для россиян, которые самостоятельно копят средства на старость, сообщают «Вести:Приморье».

Как указано в письме зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, «предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений». Об этом пишут «Известия».

«В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана», отмечено в письме Центробанка.

В случае одобрения инициативы граждане России смогут ежегодно возвращать 52 тысячи рублей из взносов на НПО.

Отметим, сейчас граждане могут претендовать на социальный налоговый вычет. Максимальная сумма, с которой он исчисляется, составляет 120 тыс. рублей в год. Максимальный вычет — 15,6 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]