Копите на старость: пенсии могут "уйти"

Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника — индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Законопроект об инструменте, призванном мотивировать россиян самостоятельно копить на старость, который Минфин опубликовал в конце октября, получает не поддержку, а многочисленные замечания. Свою порцию правок авторам уже направил Минтруд, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

Авторов идеи — Минфин и ЦБ — упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. По мнению специалистов, в итоге инициатива может увязнуть в согласованиях, как и ИПК. Но в Центробанке и Министерстве финансов настроены позитивно: до конца декабря там планируют собрать замечания, а потом подготовить скорректированную версию законопроекта.

Представители РСПП отмечают, что нынешняя конфигурация ГПП не интересна работодателям из-за низких налоговых льгот. Помимо этого, в объединении отмечают, что администрирование нового инструмента потребует серьезных трат, среди которых расходы на программное обеспечение взаимодействия с пенсионным оператором.

Помимо этого, работодатели опасаются, что новая система будет противоречить существующим программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). «Проблемы могут возникнуть в связи с тем, что ГПП предусматривает возможность получать большие налоговые льготы, чем по классическому НПО», — уточняют «Известия».

В свою очередь в ИЗИСП видят другую проблему. Так, изначально авторы инициативы заявляли, что средства, вложенные в ГПП будут собственностью граждан РФ, однако позже позицию пересмотрели. «Взносы, которые люди будут делать в НПФ, предполагается оставить собственностью фондов», — поясняют в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

ГПП подразумевает, что россияне должны создавать накопления самостоятельно или за них это сделать работодатель, добровольно отчисляя процент от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. Минфин и Центробанк, представляя план, предполагали, что те, кто добровольно откладывает деньги на пенсию, смогут получить ряд налоговых льгот.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]