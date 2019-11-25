Скандал продолжается: Владельцы квартир боятся жить в разрушающемся долгострое

В Артеме горожане, которые много лет ждали ключи от квартир, не могут найти понимания с теми, кто достроил этот дом и сдал его в эксплуатацию, сообщают «Вести:Приморье».

Жители в очередной раз обратили внимание на существенные недостатки в строительстве, которые пугают новоселов. Они предполагают, что может случиться страшное, ведь им приходится ежедневно сталкиваться в массой недоделок в работе подрядчиков. В паблике artem.news.plus горожане так показали ситуацию:

"Мы сдали дом в хорошем состоянии. Вы его сами убили! Сегодня, 7 апреля, скандально известный дом на улице 1-ой Рабочей, 29/2 (так называемый "долгострой на Сахалинской") гудел и шумел. К жильцам 17-этажки, возмущенным массой выявленных недостатков, допущенных при строительстве дома, приехали подрядчики, глава АГО Вячеслав Квон, а также генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Сун-жаю О.В.

Встреча получилась жаркой, с взаимными обвинениями и упрёками. На все претензии новосёлов по поводу неработающих (проще сказать - аварийных) лифтов, жуткого благоустройства двора и массы недоделок из уст подрядчиков и Корпорации звучало только одно: "Дом был сдан в идеальном состоянии. Но вы его угробили сами!".

То есть, сами жители сломали лифты, которые не работали сразу же после торжественной сдачи дома в декабре прошлого года. Сами жители, видимо, вывернули облицовку, в том числе на крыше высотного здания. Ну и, походу, сами жители виноваты в том, что на месте новенького асфальта, уложенного во дворе дома уже при минусовых температурах в конце 2020 г., появились жуткие провалы, куда ушли и сам асфальт, и новый бордюр.

Кстати, на критику по поводу исчезающего асфальта подрядчики отреагировали весьма своеобразно, заявив, что, мол, вы все дилетанты, ничего не понимаете в тонкостях строительной науки: "Это был первый слой асфальта, потеплеет и будет уложен второй слой". А то, что первый асфальтовый слой ушёл вместе с грунтом в огромные провалы, подрядчиков не смутило и они твёрдо стояли на своём. Как, впрочем, и по всем другим претензиям жителей высотки.

Присутствовавший на встрече глава АГО Вячеслав Квон заявил, что вопрос об устранении строительных недостатков и недоделок в доме и на прилегающей территории он уже держит на своём контроле и пообещал жителям, что по всем объективным претензиям, в том числе в адрес УК "Континент", которую, кстати, жителям просто навязали, будут приняты решения.

Напомним, что "дом на Сахалинской" стал одним из многих долгостроев в Артёме, который достраивала Корпорация развития ПК на деньги налогоплательщиков. Высотка официально была сдана в декабре 2020 года. Но радость от новоселья была недолгой...

В комментариях приморцы принимают сторону новоселов и отмечают, что граждане не должны обивать пороги инстанций, чтобы добиться правды, после того как вложили свои деньги в строительство и не получили желаемого результата.

«Зато цены заоблачные, что будет через год с этим домом,? не дай бог кто то пострадает».

«Боже, если там асфальт проваливается, возможно ли, что и дом провалится?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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