«Надеялась, разрулят»: Девушка рассказала о покупке в супермаркете и реакции администрации

Жительница Владивостока рассказала о ситуации, с которой столкнулась в супермаркете города, сообщают «Вести:Приморье». Девушка пояснила, что осталась недовольна двумя купленными салатами, так как потратила на них немалую сумму, а ожидаемого вкуса от них не почувствовала. На этикетке были заявлены продукты, которых она не обнаружила, и наоборот, почувствовала тот продукт, о котором не заявили.

Добрый день) до последнего надеялось, что разрулится, но увы((( хотелось бы оставить отзыв о магазине Фреш 25 на Гайдамаке. 04.03 зашла в магазин «Фреш25» в отдел готовой продукции. Зацепилась взглядом за салат греческий и соленые грузди. В части последних решила прям шикануть и взяла аж почти полкилограмма, предвкушая уже вкус жареной картошечки с солененькими упругими грибочками))) Придя домой и раскрыв салатики с недоумением обнаружила, что обещанный в моем воображении вкус солёных груздей на самом деле оказался абсолютно беспонтовым никаким вкусом. И не только на вкус, но и по консистенции там все было весьма плачевно. Ощущение жевания соленой подсохшей губки для мытья посуды с луково-грибным привкусом. Короче, чудесные грибы за 1200 рубликов за кг оказались родным отстоем. Факт того, что я потратила на эту красоту более 600 рублей меня просто выбесил. Салат тоже, кстати, оказался такое себе... все составляющие пропитались луком ( который, кстати, не заявлен в составе), а заявленным в составе лимонным соком даже не пахло... Кароч... пишу в Директ во фреш с просьбой объяснить wtf... сообщение было прочитано и тишина... на следующий день опять пишу, ау, ребята, вы как там... в ответ мне сообщили, что простите великодушно, разберёмся..... иииии... покинули чат.... честно прождала неделю... вот прошла ровно неделя-ответа так и не последовало... я в жуткой панике, а вдруг они как начали пробовать грибочки и того,это ж какой грех на душу взяла, мама дорогая. Но, скорее всего, служба по работе с обращениями сети @25fresh работает исключительно по схеме «благодарим вас за ваш отзыв. Всего вам доброго, до свидания» и это прям печально, ребятки(((( ну что ж... теперь во «Фреше» Максимум это жвачка на кассе.. ибо *** Прикладываю перепись с магазинчиком,

пишет автор поста в паблике revizor_vdk. Пост опубликовали позже, о чем уточнил revizor_vdk.

В комментариях не поняли девушку и высказали мнение. Горожане отметили, на вкус и цвет товарища нет. То, что может быть вкусно одним, другие предпочтут не покупать. И отметили, что приобретать готовые салаты не стоит, чтобы не расстраиваться в дальнейшем и, тем более, не получить расстройство желудка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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