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Пешеход и грузовик: ДТП в Приморье поразило нелепостью

Пешеход и грузовик: ДТП в Приморье поразило нелепостью

В Дальнегорске в районе остановки общественного транспорта «Светлый ключ» произошло ДТП, которое поразило своей нелепостью, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах, опубликованных в паблике dalnegorsk_online, видно, по пешеходному переходу идет мужчина. Вероятно, он совсем не видит приближающийся к «зебре» слева грузовик, который спустя несколько секунд, наезжает на пешехода. От удара мужчину отбрасывает в сторону. Водитель грузовика остановился и направился в сторону пешехода, который смог самостоятельно подняться на ноги.

В комментариях поста многие отметили, данный участок дороги практически не освещен. И пешеходам, и водителям приходится нелегко.

«Да надо уже давно на светлом нормальный свет на пешеходе сделать. Дело не в том, что водитель не пропускает, а в том, что просто не видно людей».

«Навстречу ехал автобус. слепая зона фары ,человек без отражателей ,плохое освещение. там реально человечков не видно».

«На этом переходе днём то страшно переходить, кто останавливаеться, кто несётся, уже давно пора там сделать хорошее освещение и лежачий полицейский».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Васильев Владимир Фёдорович от 12.04.2021 17:30
    Это НЕ нелепость а БЕЗДУШИЕ власти. жд ст Варфоломеевка , на неосвещённом пешеходном переходе было сбито 6 шесть пешеходов, ТРОЕ погибли, ТРОЕ стали инвалидами, наезд был и при ТРЕЗВОМ водителе. Обращаясь к "власти" - сделайте освещение - НЕТ средств - им НАПЛЕВАТЬ . На выборах главы региона задал вопрос - сразу вопрос освещения пешеходных переходов был РЕШЁН. Чаще надо ВЫБОРЫ делать.

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