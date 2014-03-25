Машины, дома, объекта недвижимости арестовывают за долги перед «Примтеплоэнерго»

За долги перед Примтеплоэнерго арестованы 23 объекта недвижимости и 79 автомобилей. 126 арестов имущества произведено судебными приставами совместно с юрисконсультами КГУП «Примтеплоэнерго» за прошедший период текущего года у должников предприятия, сообщают «Вести:Приморье».

По словам начальника управления сбыта предприятия Инны Псёл, в числе арестованных в марте объектов – двухкомнатная квартира в Спасске-Дальнем, продовольственный и книжный магазины в Дальнегорске, помещение, арендуемое под размещение ювелирного салона в Находке.

«К сожалению, среди должников нередко встречаются состоятельные люди, для которых нет сложности оплатить услуги предприятия, но они не делают этого вплоть до момента ареста имущества. К примеру, в Находке, за задолженность перед Примтеплоэнерго в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за долги по отоплению офисов был арестован грузовой автомобиль, после чего владелец сразу же рассчитался с задолженностью».

За три месяца текущего года произведено 214 выездовк должникам. За этот период оплачено по исполнительным документам 133 млн. рублей.

Как отметила Инна Псёл, сумма задолженности перед предприятием в настоящее время составляет 3,2 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей - задолженность населения.

«Мы не можем оказывать услуги даром, поэтому вынуждены прибегать к принудительным мерам по взысканию долгов. Сейчас на реализации находится 26 объектов недвижимости и автотранспорта тех собственников, которые не успели в 10-дневный срок после ареста погасить задолженность. Налицо необходимость оплачивать услуги предприятия вовремя, не дожидаясь судебных разбирательств и арестов имущества», - уточнила она.

Напомним, что в настоящее время в Примтеплоэнерго проходит акция по списанию пени для тех потребителей, которые до 25 мая полностью оплатят услуги предприятия, включая начисления за апрель. Это отличная возможность сэкономить средства на оплате пени, начисленной в связи с просрочкой внесения платежей за коммунальные услуги!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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