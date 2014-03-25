Осталось три дня: приморцы еще могут сэкономить свои деньги

Еще несколько дней есть возможность у абонентов КГУП «Примтеплоэнерго» принять участие в акции по списанию пени. Как сообщила начальник управления сбыта предприятия Инна Псел, акция проходит до 15 мая во всех филиалах предприятия. Чтобы стать ее участником, необходимо до указанного срока оплатить имеющуюся задолженность за услуги предприятия, включая апрельские начисления. «Мы предлагаем нашим абонентам завершить отопительный сезон без долгов. Для того, чтобы пеня была списана, на лицевом счете не должно быть долгов. Списание пени будет отражено в квитанции», - отметила Инна Псел.

По её словам, у абонентов есть еще несколько дней для того, чтобы погасить задолженность и стать участником акции. «В этом году акция проходит с 1 марта до 15 мая и частично совпала с периодом самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому активность абонентов ниже, чем в предыдущие годы. Однако мы призываем наших абонентов не упускать возможность освободиться от накопленной пени. К примеру, в 2018 и 2019 годах сумма списанной пени составила 32,5 млн. рублей и 28 млн. рублей соответственно», - отметила начальник управления сбыта предприятия.

Для оплаты квитанции можно воспользоваться удаленными сервисами – банковскими приложениями для онлайн платежей или произвести интернет-платеж на сайте КГУП «Примтеплоэнерго».

В целом на сегодняшний день общая сумма задолженности населения за услуги Примтеплоэнерго составляет 2,4 млрд. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]