Квитанции позора: красные платежки получили должники за тепло и горячую воду





Долговые квитанции на ярко красной бумаге получили около 30 тысяч потребителей Примтеплоэнерго. «Красные карточки» доставлены тем абонентам, задолженность которых свыше двух месяцев и суммой долга более пяти тысяч рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию.

«Должникам Примтеплоэнерго за тепло, водо- и электроснабжение в ноябре направлена дополнительная квитанция для оплаты просроченной задолженности. Квитанция напечатана на красной бумаге, большими буквами, чтобы еще раз обратить внимание должников на наличие долга. Такую квитанцию невозможно не заметить!», - отметила начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Инна Псел.

По ее словам, в настоящее время общая дебиторская задолженность предприятия составляет 2,4 млрд. рублей, в том числе задолженность населения – 1,9 млрд. рублей.

Инна Псел добавила, что задолженность с просрочкой более трех месяцев передается для взыскания в суд. И дополнительное извещение абоненту предприятия направляется как раз для того, чтобы решить вопрос с оплатой долга в досудебном порядке. Оплата долгов без вмешательства судебных органов позволит сэкономить потребителю немалую сумму на судебных издержках и исполнительском сборе.

Также по информации начальника управления сбыта, традиционно к Новому году Примтеплоэнерго проводит акцию по списанию пени, так как многие абоненты именно в этот период стараются погасить все долги и встретить новый год без задолженностей. Вопрос о проведении акции в этом году будет рассмотрен в ближайшее время.

Тем, кто оплачивает услуги предприятия своевременно, также предусмотрены поощрения. Так, весной 2019 года прошла акция "Держи за платежи!", благодаря которой добросовестные потребители без задолженности стали участниками розыгрыша призов. Призовой фонд в 300 тысяч рублей разделили между 160 победителями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]