 Часть вопросов по квитанциям за тепло уполномочены решать МФЦ





Потребители «Примтеплоэнерго» могут получить дубликат квитанции или внести изменения в данные своего лицевого счет в отделениях Многофункционального центра по всему Приморскому краю, — сообщили «Вестям: Приморье» в компании.

Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между «Примтеплоэнерго» и МФЦ. Теперь жители могут бесплатно получить необходимые документы или предоставить сведения, не посещая расчетный центр Примтеплоэнерго. Об этом сообщила начальник управления сбыта предприятия Инна Псел.

«Преимущество такого новшества в удобстве для потребителей. Кому-то, возможно, далеко ехать в абонентский отдел, которых у нашего предприятия по всему Приморью всего 34, тогда как лицевых счетов почти 256 тысяч, — рассказывает начальник управления сбыта Инна Псел, — или абоненты находятся на острове Русском, в пригороде, и отправиться в ближайшее отделение МФЦ значительно проще, так как они расположены в каждом населенном пункте по всему Приморью. Теперь у наших абонентов появился выбор».

По словам Инны Псел, МФЦ заключает подобное соглашение впервые. «Очень долго «утрясались» технические, формальные и юридические аспекты», — отмечает собеседница. Многофункциональный центр предоставляет услуги для потребителей бесплатно – все расходы центра оплачивает Примтеплоэнерго.

В настоящее время каждый абонент Примтеплоэнерго может получить в отделении МФЦ квитанцию, справку о начислениях и оплатах, а также направить заявление о смене собственника или нанимателя жилья, о количестве проживающих. Полученная информация передается в Примтеплоэнерго, обрабатывается и направляется абонентам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]