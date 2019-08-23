Бараны и свиньи замечены на дорогах Владивостока

Автолюбители во Владивостоке все чаще становятся очевидцами удивительной картины, по дорогам города ходят животные, сообщают «Вести:Приморье».

Так на одной из дорог в районе бухты Патрокл водители увидели барана. Животное шло по проезжей части. Вернее, металось из стороны в сторону. Скорее всего, было очень напугано.

А на улице Борисенко во Владивостоке гуляли две свиньи. Эти животные спокойно пытались найти себе корм, никак не обращая внимание на прохожих и проезжающие автомобили.

В соцсетях задаются вопросом, почему во Владивостоке стали чаще встречать животных, которых, скорее всего, содержат для дальнейшего забоя, разгуливают по улицам города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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