«Конкретный» собственник частного дома устроил серьезные проблемы соседям

В Артеме жители города вновь обратили внимание на то, как некоторые собственники частных домов решают проблему с отводом канализации, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в паблике artem.news.plus рассказали о ситуации, с которой столкнулись горожане в районе улиц Полтавская и Молокова. Соседи владельца дома, который сливает канализацию в ручей Орловка, возмущаются и утверждают, с приходом теплых температур, люди будут задыхаться от сливающихся нечистот. Неравнодушные за экологию люди обратились через аккаунт к властям города.

Разве должны канализационные трубы выходить открыто в ручей Орловка между жилыми домами? Ведь там водоохранная зона, в которой запрещается выводить канализацию. Находятся они прямо между жилыми домами по улице Полтавская, 1 и Молокова, 12. Одна труба, закрытая шифером, идёт из частного дома выше, вторая труба - из колодца, который находится выше и принадлежит водоканалу. Начинается тёплый период времи и сколько лет мы ещё будем этим дышать? Почему не найдут собственника частного дома, который вывел свою трубу и не обязуют её убрать?

«Дождутся того, что какой-нибудь энтузиаст этот вывод задует пеной намертво».

«Конкретный чел, не боится наказания...».

«А это точно канализация, не дреннаж?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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