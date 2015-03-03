«Конкретный» собственник частного дома устроил серьезные проблемы соседям
В Артеме жители города вновь обратили внимание на то, как некоторые собственники частных домов решают проблему с отводом канализации, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в паблике artem.news.plus рассказали о ситуации, с которой столкнулись горожане в районе улиц Полтавская и Молокова. Соседи владельца дома, который сливает канализацию в ручей Орловка, возмущаются и утверждают, с приходом теплых температур, люди будут задыхаться от сливающихся нечистот. Неравнодушные за экологию люди обратились через аккаунт к властям города.
«Дождутся того, что какой-нибудь энтузиаст этот вывод задует пеной намертво».
«Конкретный чел, не боится наказания...».
«А это точно канализация, не дреннаж?».
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