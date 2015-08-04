Новости Общество Видео
Сегодня, 13:33

Жители Уссурийска оказались в центре «пенной вечеринки»

Жители Уссурийска оказались в центре «пенной вечеринки»

Источник фото: скрин видео

В Уссурийске прошли показательные выступления подразделений 7-го ПСО, сообщают «Вести:Приморье».  Мероприятие было приурочено к 371-й годовщине образования Пожарной охраны России.

Многие жители города отмечают, ждут этого мероприятия каждый год. Единственное, что не устроило горожан, так это время проведения мероприятия. Жители Уссурийска пояснили, дети во время показа находились в школе и детских садах. Поэтому его увидело не такое большое количество подрастающего поколения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме