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Жители Уссурийска оказались в центре «пенной вечеринки»
В Уссурийске прошли показательные выступления подразделений 7-го ПСО, сообщают «Вести:Приморье». Мероприятие было приурочено к 371-й годовщине образования Пожарной охраны России.
Многие жители города отмечают, ждут этого мероприятия каждый год. Единственное, что не устроило горожан, так это время проведения мероприятия. Жители Уссурийска пояснили, дети во время показа находились в школе и детских садах. Поэтому его увидело не такое большое количество подрастающего поколения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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