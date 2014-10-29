Росреестр готовит «сюрприз» гражданам

Получение выписок из ЕГРН может стать бесплатным для физических лиц. Росреестр в этом году планирует разработать законопроект об изменении своих тарифов, сообщают «Вести:Приморье».

Поменять систему тарифов предложила Счетная палата, оценив работу Росреестра в 2018-2020 году. Сейчас существует множество сайтов-двойников Росреестра, которые предлагают получать выписки из ЕГРН. При этом нередко заявителям выдают устаревшие сведения или же после получения оплаты вовсе их не отправляют. Об этом пишет «РГ».

Росреестр добился закрытия 63 таких сайтов с начала 2020 года, разработан и одобрен в первом чтении Госдумой законопроект о запрете сайтов-двойников. Однако более эффективным было бы изменение тарифов на услуги Росреестра, считают в Счетной палате. Сейчас физлицо платит за получение разовой выписки из Росреестра 290 рублей, организация - 820 рублей. При этом если покупать пакет выписок, то одна выписка обойдется физлицу в сумму от 55 копеек до 4,6 рубля, юрлицу - от 1,1 до 9,1 рубля. Доходы организаций-посредников от перепродажи сведений оцениваются в 2,5 млрд рублей в год.

Поэтому было бы целесообразно изменить тарифы, чтобы этот бизнес стал невыгоден сторонним компаниям, отметили в Счетной палате.

Росреестр планирует разработать в этом году законопроект об изменении тарифов. Существует три варианта, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский на итоговой коллегии ведомства: сделать бесплатными выписки для собственников недвижимости, сделать их бесплатными для всех физических лиц и сделать бесплатными для всех. Скорее всего, изменения будут поэтапными.

Инициатива о том, чтобы сделать выписки из ЕГРН бесплатными для собственников подлежит согласованию со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином, подчеркивают в Росреестре.

Отмена платы за выписки приведет к потере 2,5 млрд рублей ежегодных доходов в бюджет, отметил Скуфинский. Однако по оценке Высшей школы экономики, добавил он, к 2024 году реализация ряда инициатив Росреестра принесет дополнительно в экономику страны порядка 300 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]