ВИЧ-инфицированная женщина второй год не может вернуть себе своего ребенка

Крик души в письме прислала на whatsapp «Вести:Приморье» жительница Приморья. Женщина проливает слезы, борется за сына и сталкивается с равнодушием.

Женщина, назовем ее Ольга, начала с того, что как гром среди ясного неба на нее свалилась информация о положительном статусе ВИЧ ее и новорожденного малыша. Она рассказала, в августе 2019 года у нее родился мальчик, именно в роддоме она узнала о статусе ВИЧ.

Почему так поздно? Все дело в том, что на учете, по ее словам, она не стояла. Многие скажут, неправильно. Безответственно отнеслась к своему здоровью и здоровью малыша. Однако не стоит судить. Халатность это или умышленные действия, знает только сама Ольга. И теперь только себя она может винить за то, что произошло.

Ольга рассказала, о болезни и о том, как жить дальше с таким статусом она не знала. Беременность проходила очень тяжело.

- У меня анемия последней стадии, скорее всего, на фоне заболевания - очень низкий гемоглобин, где-то в 2-3 раза ниже нормы. После родов все было как в тумане, я ничего не соображала, мне трижды делали переливание крови, но это не помогает, пишет Ольга.

Ольга поясняет, в роддоме ей сказали, необходимо положить ребёнка в больницу для получения необходимого курса лечения. Для этого придется подписать необходимые бумаги. А в случае отказа от подписи, подадут в суд за халатное отношение к здоровью ребёнка на сына. Ребенка госпитализировали в больницу.

- Я интересовалась, могу ли я лечь с ним в больницу, мне сказали, что этого делать необязательно. Так как у меня есть ещё старшая дочь, ей тогда была 1,5 года, уточняет Ольга.

А уже через месяц малыша можно будет забрать, пояснили ей.

Женщина говорит, что сейчас уже ребёнку почти 2 года. Из одной больницы его перевели в другую, где он получил пневмонию. Врач пояснил маме малыша, что ему требуется лечение. А после того, как ребенок станет здоров, через органы опеки малыша можно будет забрать из больницы.

Ольга обратилась в органы опеки, написала заявление, о том, что хочет забрать сына. Комиссия проверила ее жилищные условия. На это ушло около полутора месяцев.

Однако дальше, по словам женщины, стало происходить что-то странное. Оказалось, что ее не могли разыскать.

- Мне позвонили, сказали, что они меня искали, но найти не могли и поэтому подали на лишение родительских прав. Как так вышло я не понимаю. Номер телефона не меняла, всегда на связи. Тем более, что встала на учет в центр СПИД, специалисты центра всегда могут дозвониться, говорит уставшая от всего происходящего мама малыша.

Ольга уточняет, что ситуация растянулась на полтора года, она очень скучает по своему ребенку. Очень хочет забрать его домой.

- Я нормальный социально адаптированный человек, не наркоманка, не алкоголичка. Я хорошо воспитываю детей, одеты, обуты, накормлены, сытые, довольные. У меня помимо сына, ещё двое детей, старшая дочь 3 года. Родилась младшая дочь, сейчас 6 месяцев и сын, которого не могу забрать, пишет Ольга.

Как получилось так, что мама имеет право воспитывать двух детей, а сына ей не отдают, она не понимает.

Ольга обратилась к общественности, просит помощи в этой ситуации. Она пишет, что морально очень устала от ситуации, от борьбы за сына. И поясняет, что в борьбе за ребенка она абсолютна одна.

Мы не принимаем ни чью сторону. Ведь чтобы сделать какие-то выводы, нужно выслушать мнение нескольких сторон. В данном случае, это могут быть специалисты больницы, органов опеки.

Очень надеемся, что уполномоченные органы действительно обратят внимание на ситуацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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