Женщина в своей смерти обвинила минздрав

В Чите скончалась пенсионерка Ольга Сорокина, которая болела коронавирусом. За несколько дней до смерти она записала видеообращение, в котором просила винить в случившемся министерство здравоохранения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Если я умру в этом виновато только министерство здравоохранения», — сказала пенсионерка. Сорокина заболела 19 октября. По ее словам, когда она обратилась впервые за медицинской помощью, она хорошо дышала и говорила, однако ситуация быстро ухудшилась. «Силы покидают меня», — говорит женщина на видео.

Больная поделилась, что ее сын обращался за помощью в минздрав, на «него напустили Росгвардию». Позднее министр пообещал госпитализировать пенсионерку. Женщину отвезли в больницу 28 октября. На следующий день она скончалась.

Минздрав Забайкальского края начал проверку, пишет «Чита.ру».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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