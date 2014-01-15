Пациентка скончалась: женщину подожгли на операционном столе
Пациентка клиники в Бухаресте загорелась на операционном столе, а спустя неделю — скончалась, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Би-би-си».
В конце декабря 66-летняя пациентка поступила в больницу для удаления раковой опухоли поджелудочной железы.
Во время операции хирург использовал электроскальпель, пропитанный спиртосодержащим раствором. В какой-то момент пациентка загорелась. Она получила ожоги 40% тела.
Полиция начала расследование смерти женщины, сообщают местные СМИ.
Семья жертвы рассказала, что им не сообщили о «серьезности ситуации» или подробностях произошедшего - только о том, что это «несчастный случай».
«Мы узнали некоторые подробности из прессы, когда они транслировались по телевидению», - сказали родственники. «Мы не выдвигаем обвинений, мы просто хотим понять, что произошло».
«Мы надеемся извлечь уроки из этого тревожного эпизода», - сказал он в заявлении. «Я и команда Министерства здравоохранения, которую я координирую, сделают все возможное, чтобы узнать правду», - пояснил Министр здравоохранения Виктор Костач.
Отметим, Румыния тратит меньше всего на свою систему здравоохранения любой страны ЕС , как на одного жителя, так и в процентах от своего ВВП. Здесь самый высокий уровень детской смертности на континенте, а также неразвитость больничной инфраструктуры и постоянный дефицит медицинского персонала.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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