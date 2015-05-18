Незаконные объекты сносят в районе Луговой во Владивостоке

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к демонтажу гаражей, которые несколько лет назад были незаконно установлены в районе дома № 68 по улице Луговой. Всего под снос здесь попали шесть объектов, два из них добровольно были убраны собственником, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Проверка на предмет законности установки объектов проводилась еще в мае 2020 года. Тогда в администрацию города поступило обращение жителей домов № 64 и № 68 по улице Луговой с просьбой освободить земельный участок.

«После проведенной проверки было установлено, что гаражи установлены без каких-либо разрешений, то есть незаконно. Предписание о необходимости убрать объекты в добровольном порядке до 11 июня того же года специалисты разместили на воротах гаражей», – сообщили в управлении муниципальной собственности.

Специалисты добавляют: земельный участок, на котором установлены конструкции, никогда никому не предоставлялся, что подтверждает незаконность объектов. Более того, никто никаких документов, подтверждающих право на объекты, не предоставлял. Однако с первого раза убрать самовольно установленные объекты не получилось – владельцы гаражей воспрепятствовали их демонтажу.

Как рассказывают сами местные жители, в планах у них обустроить здесь спортивную площадку.

«Эту территорию мы хотим максимально задействовать в благоустройстве. В планах – установить здесь турники и тренажёры, чтобы наши юные жители смогли здесь заниматься спортом. В районе, где несколько «гостинок», пятиэтажных домов и высотных новостроек пока нет ни одной подобной площадки», – рассказывает жительница одного из домов Наталья.

На сегодняшний день только один собственник самостоятельно освободил земельный участок. Остальные незаконные объекты будут демонтированы силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]