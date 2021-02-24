«Гусеница» перекрыла движение машин на дороге

Во Владивостоке в районе улицы Гамарника произошло ДТП, в котором приняли участие несколько машин, сообщают «Вести:Приморье».

ДТП на Гамарника, 10а. ГАЗ тащил Зил, а за зилом был прицеп, вся эта «гусеница» поворачивала направо и прицепом зацепили припаркованный Honda Fit и столкнули его с припаркованным lancaster,

пишет автор поста в паблике ak_vdk.

Мнения приморцев в Сети разделились. Одни говорят, кто-то решил подлезть по ЗИЛ, вероятно, спешил. Другие предположили, неправильно припаркованный автомобиль стал причиной аварии.

«Посадил дед репку.... Дедка за репку, ГАЗ за дедку, ЗИЛ за ГАЗ, прицеп за ЗИЛ... Вытянуть не смогли и позвали Honda Fit и Lancaster».

«Такое ощущение, что фит чуть ли не на полосе припаркован был, проезжал мимо, видел».

«Гусеница».

«Зачепили? Спорный вопрос. Не однократно видел как под лесовозы и длинномеры все лезут пытаясь трюк повторить из первого форсажа».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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