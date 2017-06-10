«Он уже не двигался и не дышал»: Удивление настигло специалистов парка диких кошек
В парке «Белый лев» родился еще один дальневосточный лесной кот, сообщают «Вести:Приморье».
Как оказалось, его обнаружили совершенно случайно, не подозревая о том, что кошка вынашивала не двух, а трех котят. Третий счастливчик, как уверяют в парке, родился спустя сутки.
пишут специалисты центра в своем инстаграм-аккаунте.
Напомним, специалисты парка ранее рассказывали, настоящая мама отказалась от рожденных котят. Говорят, такое бывает. Мамой, которая их выкармливает стала обычная кошка.
«Это невероятно!!! Дай Бог Вам крепкого здоровья, парку процветания!!! Столько любви и нежности в ваших историях. Слезы на глаза наворачиваются!».
«Судя по тревожному взгляду Маси, она всех котят уже считает своими и переживает за малыша».
«Какие прикольные, и кошечка очень милая, рыжуля. Такая милота, что от умиления аж слезы. Пусть у них все будет хорошо».
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