«Он уже не двигался и не дышал»: Удивление настигло специалистов парка диких кошек

В парке «Белый лев» родился еще один дальневосточный лесной кот, сообщают «Вести:Приморье».

Как оказалось, его обнаружили совершенно случайно, не подозревая о том, что кошка вынашивала не двух, а трех котят. Третий счастливчик, как уверяют в парке, родился спустя сутки.

Дорогие друзья, представьте наше удивление, когда на следующий день после родов Алена обнаружила в домике Забавы ещё одного котёнка! Когда мы приходили в первый раз, котят точно было двое - не заметить третьего было просто невозможно. А это значит, что Забава родила ещё одного малыша сутки спустя. Он уже не двигался и не дышал и, честно говоря, мы думали, что уже поздно как-либо помочь. Но Виктору вдруг показалось, что дернулось лапка, и к нам вернулась надежда. Тепло сотворило чудо - согревшись, малышка ожила, и мы быстро отнесли ее к Масе. Теперь у нас три дальневосточных котёнка. Молоко у Маси есть, но мы постоянно следим за состоянием котят и при необходимости докармливаем специально приготовленной смесью. Ведь дальневосточные котята значительно крупнее Масиных рыжиков, но не переживайте, все детки сыты и здоровы! -

пишут специалисты центра в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, специалисты парка ранее рассказывали, настоящая мама отказалась от рожденных котят. Говорят, такое бывает. Мамой, которая их выкармливает стала обычная кошка.

«Это невероятно!!! Дай Бог Вам крепкого здоровья, парку процветания!!! Столько любви и нежности в ваших историях. Слезы на глаза наворачиваются!».

«Судя по тревожному взгляду Маси, она всех котят уже считает своими и переживает за малыша».

«Какие прикольные, и кошечка очень милая, рыжуля. Такая милота, что от умиления аж слезы. Пусть у них все будет хорошо».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]