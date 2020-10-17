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«Это моя собственность»: Женщина устроила «разборки» с детьми на детской площадке

«Это моя собственность»: Женщина устроила «разборки» с детьми на детской площадке

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке жительница одной из многоэтажек устроила «разборки» с детьми, которые пришли играть на детскую площадку, сообщают «Вести:Приморье».

Видео инцидента разлетелось по Сети. На кадрах видно, дама, раскидывая в стороны руки, доказывала детям, что она является «хозяйкой» площадки. Уверяя, что она одна их тех жителей, кто вкладывал денежные средства на ее покупку и установку. Именно поэтому, она будет решать, кому позволено играть здесь, а кому нет.

В комментариях приморцы разделились на два лагеря. Одни уверяли, женщина права. Она вложила деньги, значит имеет право на определение тех, кому играть дозволено. Высказывали мнение, что подростки разные, одни бережно относятся к тому, что им предложено. Другие, напротив, ломают, ради прихоти.

Нашлись те, кто наоборот утверждают, дама не права.

 

Видео dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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