«Автор, ты не прав»: Горожане встали на сторону полицейских

Во Владивостоке водитель автомобиля остался недоволен действиями сотрудников полиции, сообщают «Вести:Приморье».

В приморском паблике житель города оставил пост, в котором обратил внимание на то, как припаркована машина сотрудников полиции на внутридомовой территории. Так, мужчина за рулем авто рассказал, что авто полиции мешало проезду, именно это и стало поводом для того, чтобы разместить видео.

Однако многие не поняли действия автора. И дали понять, что в данном случае не прав именно он. Приморцы предположили, что сотрудники полиции приехали на вызов. При этом на кадрах видно, заметив машину во дворе, полицейский УАЗик пытается освободить место для движения другим транспортным средствам.

«Люди при исполнении. Они что, за километр должны машину кидать и идти? Он, наоборот, ытается встать, чтоб другая машина проехала».

«Странный автор, он тебе пытается место уступить, ему отьезжать может нельзя - явно же по работе там».

«Нет слов! Пацаны работают а кто то имеет против сказать!))) что тебе мешает то?».

«Че за пост? Люди на кураж приехали что ли? По работе! Причём стараются, чтобы проезд был! Автор, ты не прав».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Видео dps.control

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]