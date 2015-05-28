Родители возмущаются: Традиционные «поборы» начались в школе
Жители поселка Кневичи, которые являются родителями школьников, задались вопросом, почему они должны выделять средства из семейного бюджета на ремонт муниципальной школы, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Приморцы по-разному отнеслись к прочитанному. Одни говорят, если сдавать деньги, делая ремонт за свой счет, быть может, тогда и цениться это будет школьниками. И прослужит дольше. И уточнили, что всегда на ремонт деньги собирали, даже несколько десятилетий назад. Другие, напротив, говорят, что бюджет должен выделять средства и на материал, и за работу специалистов.
«В нашем классе не было таких объявлений, 22 школа».
«Я очень жду когда в школе где учится мой ребенок пройдет общешкольное собрание . Лично я за то чтобы и город и родитети совместно складывались и делались ремонты. Тогда всё и будет цениться!».
«И 30лет назад тоже сдавали, а в СССР делали родители белили и красили. Образование всегда было самое бедное».
«Всегда так было кто может приходят на ремонт в школу , а кто не может и не хочет сдавали деньги».
«Всегда и все сдавали, и никто не возмущался, а щас началось, незаконно, не сдавайте, конечно не сдавайте, глядишь, раз в 10 лет и смогут за бюджетные деньги ремонтировать для ваших детей школы».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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