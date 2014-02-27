Россиянам разрешат не платить по кредиту

В Госдуме подготовили законопроект, который позволит гражданам России заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, даже в случае их оформления, сообщают «Вести:Приморье».

О подготовке такого законопроекта рассказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

«Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы», — сказал Гетта, не раскрыв срок внесения документа в Госдуму. По словам источника РБК, участвующего в дискуссии, это может произойти в июне, до конца весенней сессии парламента.

Подобный документ, если он будет принят, защитит граждан от мошенников. "Участились случаи, когда они стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени", - отметил депутат.

Центральный банк РФ уже получил все необходимые документы с этой инициативой.

Напомним, в Приморье полицейские предупреждают жителей края о самых распространенных схемах злоумышленников - телефонном мошенничестве и мошенничестве с использованием банковских карт. С гражданами проводится постоянная информационно-разъяснительная работа. Сотрудники полиции информируют о новых видах мошенничества, предостерегая каждого не совершать необдуманные действия под диктовку неизвестных лиц. Однако в отделы полиции продолжают поступать заявления обманутых граждан.

Очередная акция «Осторожно! Мошенники!» прошла в Кавалеровском районе Приморья. Правоохранители и общественники в рамках акции вручали прохожим информационные буклеты с рекомендациями о том, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников, информировали об основных видах и способах телефонного и интернет - мошенничества и разъясняли меры предосторожности при общении с незнакомцами. Также участковые уполномоченные полиции рекомендовали гражданам провести профилактические беседы со своими родными и близкими.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]