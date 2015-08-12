И снова мошенники: полиция призывает приморцев не терять бдительность

В связи с участившимися фактами мошенничества сотрудники полиции города Владивостока ежедневно проводят разъяснительную работу среди населения, в первую очередь, людей пожилого возраста, - сообщает "Вести: Приморье".

Полицейские рассказывают гражданам, как не попасться на обман злоумышленников, идущих на самые разные ухищрения, чтобы завладеть чужими деньгами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г.Владивостоку, участковые уполномоченные полиции рекомендуют при поступлении подозрительных и неожиданных звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию (телефон указан на банковской карте), своим детям и внукам, или в полицию.

Также сотрудники полиции рассказывают о распространенном виде обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника. Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить человеку, который якобы попал в беду.

Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и угроз, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не отправлять их на номера телефонов в смс-сообщении.

Общаясь с жителями Владивостока, полицейские вручают им тематические памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, содержащие информацию о видах телефонного мошенничества, методах, которые используют правонарушители.

В случае подозрительных действий жителям Владивостока полиция советует звонить по телефону дежурной части: 8(423)249 00 04 или 02/ с мобильного 102.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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