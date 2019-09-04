Касается держателей карт: Центробанк  планирует блокировку счетов граждан

Центробанк работает над законопроектом, принятие которого может увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств в несколько раз, сообщают «Вести:Приморье».

Изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы, а также упрощенную судебную процедуру без привлечения истца и ответчика. Об этом «Известиям» рассказал замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев.

«Предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего», — поясняет Сычев.

— Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура, — пояснил Артем Сычев. — То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке.

Артем Сычев пояснил, практически в 50% случаев мошенники похищают деньги в течение часа после того, как получили данные от него. Лишь 3% злоумышленников затрачивают намного больше времени на похищение средств, поэтому счета необходимо блокировать по первому требованию пострадавшего, уверен Сычев.

Напомним, в Приморье полицейские предупреждают жителей края о самых распространенных схемах злоумышленников - телефонном мошенничестве и мошенничестве с использованием банковских карт. С гражданами проводится постоянная информационно-разъяснительная работа. Сотрудники полиции информируют о новых видах мошенничества, предостерегая каждого не совершать необдуманные действия под диктовку неизвестных лиц. Однако в отделы полиции продолжают поступать заявления обманутых граждан.

Очередная акция «Осторожно! Мошенники!» прошла в Кавалеровском районе Приморья. Правоохранители и общественники в рамках акции вручали прохожим информационные буклеты с рекомендациями о том, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников, информировали об основных видах и способах телефонного и интернет - мошенничества и разъясняли меры предосторожности при общении с незнакомцами. Также участковые уполномоченные полиции рекомендовали гражданам провести профилактические беседы со своими родными и близкими.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]