Денежные переводы заморозят на 25 дней: банки предложили способ защиты от мошенников

Ассоциация банков России (АБР) предлагает замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками переводы, сообщают «Вести:Приморье». Также банки предлагают передавать их персональные данные их жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденные средства, следует из законопроекта. Законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

В феврале в ЦБ сообщили, что банки возвращают россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15% от общей суммы украденного. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают данные мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.

Ассоциация банков России обращает внимание на несоответствие нынешнего законодательства произошедшему ускорению финансовых транзакций, что не позволяет должным образом противодействовать мошенникам. Так, например, "заморозка" сомнительного платежа в настоящее время составляет два рабочих дня.

АБР, во-первых, предлагает дать банку получателя законную возможность блокировать его средства, если от банка плательщика поступило уведомление об оспаривании такого перевода. Во-вторых, ассоциация предлагает обеспечить реальную возможность потенциальной жертве получить документы, которые позволят осуществить длительную блокировку средств для исполнения судебного решения или приговора.

"Банк получателя при получении уведомления (об оспаривании операции – ред.), блокирует денежные средства на счете получателя в размере суммы оспариваемой операции. Срок блокировки – 25 рабочих дней", - указывается в материалах ассоциации.

"Мы предлагаем делать автоматическую блокировку при получении такого сообщения", - пояснил начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко.

Кроме того, АБР предлагает передавать плательщику информацию о получателе, то есть персональные данные. Это нужно для того, чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. Такой иск позволяет подать ходатайство о его обеспечении, одним из способов которого является наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику, например, денежные средства на банковском счете.

"Но подача искового заявления и заявления об обеспечении иска невозможна без указания ФИО и места жительства ответчика физического лица и полного фирменного наименования, адреса места нахождения и ОГРН юридического лица", - поясняет АБР в своем документе необходимость передавать плательщику персональные данные о получателе.

Дело в том, что данные, которые ассоциация предлагает передавать потенциальной жертве мошенника, являются банковской тайной. При этом в АБР приводят примеры, когда право получать информацию, составляющую банковскую тайну, содержится в специальном законе, в частности, такое право арбитражного управляющего прописано в законе о несостоятельности (банкротстве). Предлагается аналогичное право предусмотреть в законе и о национальной платежной системе для тех случаев, если отправитель денежных средств оспаривает перевод, поясняет ассоциация.

Кроме того, во всех случаях до зачисления и после зачисления средств предлагается дать пять рабочих дней для того, чтобы получатель мог сообщить банку, что он не подтверждает операцию. "В этом случае средства возвращаются отправителю без предоставления персональных данных и банковской тайны получателя средств", - поясняет АБР суть инициативы.

Клименко рассказал агентству, что в ближайшее время проект будет обсуждаться с банками, по возможности с госорганами, а затем после проработки итогового варианта планируется его внести "по возможности к осенней сессии, если все будет нормально".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]