Некоторые категории граждан освободят от предоставления декларации на доходы

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий внесение в Налоговый кодекс изменений в части НДФЛ, сообщают «Вести:Приморье».

Так, законопроектом разрешается налогоплательщикам не предоставлять декларации по форме 3-НДФЛ при определённых условиях, пишет «Парламентская газета».

Подобная возможность открывается при реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения суммы налоговых вычетов при продаже — 250 000 рублей или 1 миллион рублей — над соответствующими доходами. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 3 года либо 5 лет, в зависимости от условий владения.

Так, 1 миллион рублей — максимальная сумма налогового вычета при продаже жилых домов, квартир, дач, земельных участков. 250 000 — максимальная сумма, на которую может быть уменьшен доход при продаже гаражей, автомобилей и нежилых помещений.

Кроме того, проект документа предусматривает уточнение порядка передачи банками в налоговые органы информации о суммах, а также выплаченных физическим лицам процентов по вкладам в банках, которые располагаются на территории России.

Получить налоговый вычет за покупку жилья, выплату процентов по ипотеке, а также за операции с ценными бумагами скоро станет проще: для этого нужно будет только оставить заявку через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Причём это будет возможно сделать без предъявления каких-либо документов: всю необходимую информацию налоговики найдут сами.

Налоговые резиденты России, как правило, уплачивают подоходный налог по ставке 13 процентов, правда, если сумма налоговых баз составляет менее 5 миллионов рублей или равна этой сумме. Если же сумма налоговых баз составляет более 5 миллионов рублей, то ставка налога составит 15 процентов. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года. Облагаться по повышенной ставке будут только те доходы, которые превышают 5 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]