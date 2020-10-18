Правилами в одном из ТЦ недовольны приморцы

В Приморье жители Находки возмутились отношением администрации ТЦ к клиентам, сообщают «Вести:Приморье».

Горожане поясняют, что условия, созданные в ТЦ для покупателей, не походят некоторым категориям граждан. Так, они пояснили, инвалиды и родители с детьми не могут в полной мере пользоваться услугами ТЦ, сообщают «Вести:Приморье».

Хотелось бы обратить внимание на тц Апельсин . Перед эскалатором стоит табличка «с колясками нельзя», пандус и лифт отсутствуют! При этом детский магазин находится на втором этаже . Конечно можно прийти с автолюлькой или ребёнком на руках , но тогда как что-то выбрать в магазине ? Руки заняты , ребёнка куда на пол ? Или коляску по лестницам поднимать ? А людям с ограниченными возможностями как подняться ? Может администрация магазина обратит внимание на эту проблему,

пишет авто поста в паблике irecommend_nhk.

Многие жители края пояснили, что сталкивались с такой проблемой не только в данном торговом центре, но и в других. И также как автор поста предлагают обратить внимание на ситуацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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