Фанаты "Зверей" наплевали на ковидные ограничения

Владивосток отходит от пандемии и вспоминает о полноформатных концертах. Первыми блокаду короновирусных ограничений прорвали музыканты «Би-2». Вчера полный аншлаг в "Фетисов-Арене" собрала группа «Звери», сообщают "Вести:Приморье".

Примечательно, что музыканты выполнили своё обещание перед поклонниками. Их концерт во Владивостоке в 2020 отменили из-за карантина. И они гарантировали, что как только станет возможным обязательно выступят во Владивостоке. Любители группы билеты не сдавали и вот, ровно год спустя, пришли по ним на концерт.

Такие выступления проводятся с требованием находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Но, судя по видео, это фанатов "Зверей" ничуть не смущает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]