Очередные «боги парковки» пытаются вызвать гнев жителей Владивостока

Во Владивостоке в районе проспекта Красного Знамени очередные водители решили показать мастерство парковки, совсем не думая о том, что пешеходам в данном случае придется решить квест, как обойти машины, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы отмечают, в районе супермаркета часто так оставляют машины.

Район Красного Знамени (около РЭМИ). Просто надо вдохнуть и пройти. Потом можно выдохнуть,

пишет автор поста в паблике dps.control.

Приморцы отмечают, буквально в двух шагах есть парковка. Но вероятно, от нее автовладельцу дольше идти до нужного места. И, скорее всего, лень и наплевательское отношение к окружающим стоит на первом месте.

Некоторые горожане поясняют, таких водителей нужно наказывать. И предлагают разные способы, которые уже стали известны многим водителям, кто не соблюдает правила парковки.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, водителя внедорожника предупредили о том, что он своей манерой парковки обращает на себя пристальное внимание жителей одного из районов города. Так, горожане вылили на капот машины и стекло кефир и кетчуп.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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