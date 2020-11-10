Очередные «боги парковки» пытаются вызвать гнев жителей Владивостока
Во Владивостоке в районе проспекта Красного Знамени очередные водители решили показать мастерство парковки, совсем не думая о том, что пешеходам в данном случае придется решить квест, как обойти машины, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы отмечают, в районе супермаркета часто так оставляют машины.
пишет автор поста в паблике dps.control.
Приморцы отмечают, буквально в двух шагах есть парковка. Но вероятно, от нее автовладельцу дольше идти до нужного места. И, скорее всего, лень и наплевательское отношение к окружающим стоит на первом месте.
Некоторые горожане поясняют, таких водителей нужно наказывать. И предлагают разные способы, которые уже стали известны многим водителям, кто не соблюдает правила парковки.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, водителя внедорожника предупредили о том, что он своей манерой парковки обращает на себя пристальное внимание жителей одного из районов города. Так, горожане вылили на капот машины и стекло кефир и кетчуп.
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