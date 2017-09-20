«Будет еще хуже»: Эксперты рассказали, как закон изменит качество дорог

Качество дорог в будущем может ухудшиться, ведь их будут строить без учета требований ГИБДД, сообщают «Вести:Приморье». Такое мнение высказали журналистам эксперты, комментируя недавнее решение Госдумы.

Накануне Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключена норма согласно которой, при подготовке проектной документации для автодорог, развязок и других объектов капитального строительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД; включают схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, барьерного ограждения, камер). «[Это] может привести к тому, что дорогу построят с такими „геометрическими параметрами“, что безопасно организовать движение будет невозможно, при этом появятся пробки, с которыми ничего нельзя поделать», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова члена президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгения Литвина.

Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков назвал схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров «не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован», поясняет ura.ru. Эксперты также опасаются, что новая норма может привести, к примеру, к тому, что проезжая часть новых дорог будет уже старых. В итоге, закон, который был призван оптимизировать дорожное строительство, приведет к огромным тратам на исправление допущенных ошибок.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, приморцы сами пытаются залатать ямы на дорогах, в которые постоянно попадают автомобили. Так мы писали, Канава на дороге по пути в Новоникольск настолько огромная и глубокая, что в раз в 10 минут кто-нибудь разувается.

В Артеме жители дома по улице Фрунзе своими силами уложили асфальт в те места дороги, где ямы стали больше, и на них не обращали внимание дорожные службы.

А жители села Ясное были ошарашены, обнаружив, что на их убитой в хлам дороге нанесли дорожную разметку. Красили полосы достаточно тщательно, не жалея краски. Прямо по ямам, колдобинам и ухабам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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