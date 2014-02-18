Вазоны со скамейками исчезнут с улицы Светланской во Владивостоке

Вазоны со скамейками, установленные на улице Светланской у памятника Элеоноре Прей, сменят место расположения. Малая архитектурная форма будет установлена на новом месте, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Сотрудники муниципального учреждения «Дороги Владивостока» сегодня, 24 мая, приступили к демонтажу скамеек, совмещенных с вазонами.

В прошлом году у памятника Элеоноре Прей на улице Светланской городские службы установили малую архитектурную форму – скамейки, совмещенные с вазонами. Новый объект вызвал многочисленные споры среди горожан. Многие отмечали, что новый объект закрывает вид на памятник.

В городской администрации приняли решение о переносе объекта на новое место. Сейчас специалисты согласовывают площадку для установки. Рассматриваются территории возле Дворца детского творчества и в Покровском парке.

«После того как малая архитектурная форма будет смонтирована по новому адресу, озеленители высадят в вазоны кустарники и цветы», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, глава Владивостока Олег Гуменюк признал ошибку, на которую указали жители города, когда зашел вопрос о «Кладбище в центре Владивостока», когда на центральной площади городы были установлены гранитные лавки. Тогда проблему со скамайками-саркофагами инженеры из Томска предложили решить неожиданно - с помощью обогрева. Хотя еще до скандала, на этапе установки гигантских вазонов с кустами, владивостокцы однозначно высказались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]