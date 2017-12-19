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ГИБДД Приморья высказалась об электросамокатах

ГИБДД Приморья высказалась об электросамокатах

Источник фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Приморского края напоминает о том, что электросамокат является источником повышенной опасности. В крае развивается прокат таких транспортных средств, при этом многие не задумываются, что передвижение на нем может быть небезопасным, сообщают «Вести:Приморье».

По официальным данным статистики, с начала года в Приморье зарегистрировано 3 происшествия с участием электросамокатов, в двух случаях травмированы люди. В городе Артеме водитель автомобиля Toyota Aqua совершил наезд на двоих детей, двигавшихся на электросамокате со второстепенной дороги. В результате удара 7-летний мальчик получил серьезные травмы головы, ему потребовалась госпитализация. В Арсеньеве под колеса автомобиля Lexus попал 14-летний подросток, пересекавший на электросамокате пешеходный переход. Пострадавший получил ушибы и ссадины.

Цифра эта, скорее всего, не объективна, поскольку в статистику не попадают наезды людей, управляющих самокатами, на пешеходов: в соответствии с законодательством, по факту, оба являются пешеходами, а столкновение пешехода с пешеходом не является ДТП.

Учитывая опасность последствий таких происшествий, сотрудники Госавтоинспекции напоминают о мерах личной безопасности при управлении самокатом: следует использовать защитную экипировку, выбирать для катания время и место с минимальным числом пешеходов, при движении по пешеходному переходу спешиться. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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