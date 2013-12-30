Скандал и огромная очередь: Обещанный бесплатный паром не пустили на Русский остров

В воскресенье, 30 мая, вместо парома, который обещали предоставить горожанам для перевозки на Русский остров на время проведения забега, запустили катер «Пассат» на 73 человека, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru. Среди тех, кто не смог попасть на борт, оказались не только желающие бесплатно прокатиться, но и участники полумарафона.

Вход на паром должен был быть бесплатным. К 14:45 на 30-м причале собралось больше сотни горожан. Уже в 14:30 очередь растянулась по улице. Каждого пропустили через досмотр, проверили содержание сумок, измерили температуру. Но отправиться в морское путешествие удалось не всем.

Вместо парома у причала ждал катер на 73 пассажира – по количеству мест на спасательных плотах. Запустили тех, кто пришёл раньше. Участники забега, которым нужно было добраться к месту старта, попросили пропустить их в первую очередь, но повезло не всем.

На момент отправки парома до закрытия моста оставалось около 20 минут. А это единственный бесплатный рейс, который совершит катер от 30-го причала на Русский остров. Обратно от причала бухты Аякс он отправится в 16:00.

К слову, многие горожане пришли на паром прокатиться – без особой цели попасть на остров. Многие взяли на морскую прогулку детей, даже в колясках.

Когда стало понятно, что мест всем не хватит, произошёл небольшой скандал. Горожане спрашивали, почему не пустили паром, хотя обещали. Сотрудники подразделения транспортной безопасности отправили людей с такими вопросами в администрацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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