Известные приморские огурцы «встали боком» жителям края
Житель Приморья рассказали об ужасных условиях работы в известных на весь край теплицах, где выращивают огурцы, сообщают «Вести:Приморье».
Один из тех, кто пытался честным трудом заработать, предупреждает граждан, стоит несколько раз подумать, прежде чем согласиться на такие условия.
- пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях приморцы поддержали автора и предложили обратиться в инспекцию по труду для организации проверки. Вероятно те, кто уже столкнулся с ситуацией, поддержали пост, отметив, что условия работы тяжелые.
«Это бизнесмены из Владивостока в аренду один цех взяли, там полное самоуправство, народ за быдло держат, трудовая инспекция куда смотрит, хотя народ молчит».
«Соглашусь с автором, чистой воды обман. Устанавливают такие нормы что бы ты не успел. В реальности заработать даже миним 1,5т практически не реально. Нормы установлены такие как и для профессионалов. Люди не ведитесь! Плюс добираешься самостоятельно».
«Там избевають грузчиков, и угрожают женщинам. Там просто адский труд. Как начальство говорит, За забором таких много, кто хочет устроиться на эти теплицы».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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