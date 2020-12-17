Известные приморские огурцы «встали боком» жителям края

Житель Приморья рассказали об ужасных условиях работы в известных на весь край теплицах, где выращивают огурцы, сообщают «Вести:Приморье».

Один из тех, кто пытался честным трудом заработать, предупреждает граждан, стоит несколько раз подумать, прежде чем согласиться на такие условия.

Прочитал объявление о наборе сотрудников в ООО в селе Суражевка. Условия, на первый взгляд, показались неплохими. Но на деле все получилось очень даже скверно. Транспорт всех работников не возит, только местных. Плюс мы сегодня отработали столько, что даже не отдыхали, только были на обеде, и то 15 минут. Курить запрещено, даже мужчинам. Нормативы у них адские. Отпахали в жарких теплицах с 8 до 16 и получили 1000 рублей. И то, чтобы получить расчет, стояли часа два. А люди идут даже с детьми работать и, представьте, сколько платят детям,

- пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях приморцы поддержали автора и предложили обратиться в инспекцию по труду для организации проверки. Вероятно те, кто уже столкнулся с ситуацией, поддержали пост, отметив, что условия работы тяжелые.

«Это бизнесмены из Владивостока в аренду один цех взяли, там полное самоуправство, народ за быдло держат, трудовая инспекция куда смотрит, хотя народ молчит».

«Соглашусь с автором, чистой воды обман. Устанавливают такие нормы что бы ты не успел. В реальности заработать даже миним 1,5т практически не реально. Нормы установлены такие как и для профессионалов. Люди не ведитесь! Плюс добираешься самостоятельно».

«Там избевають грузчиков, и угрожают женщинам. Там просто адский труд. Как начальство говорит, За забором таких много, кто хочет устроиться на эти теплицы».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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