В Совфеде предложили еще один штраф для водителей

В Совфеде предложили штрафовать за парковку на местах для спецтранспорта, сообщают «Вести:Приморье».

Сенаторы предлагают ввести административное наказание для тех, кто затрудняет проезд спецтехники во дворы и паркуется на выделенных для нее местах.

Такая инициатива прозвучала на заседании комитета СФ по федеративному устройству, посвященном вопросам обеспечения доступа спецтранспорта, в том числе пожарной техники во дворы многоквартирных и частных жилых домов, пишет «РГ».

Участники совещания рекомендовали правительству закрепить в законе на федеральном уровне требования к обустройству во дворах площадок машин пожарной охраны, скорой медицинской помощи, других экстренных оперативных служб.

Кроме того, "предложено рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в крае остро стоит проблема подъезда спецтехники в жилым многоквартирным домам. Более половины приморцев считают, что пожарная техника с трудом проедет в их дворы или не проедет вообще. Остальные проблемы не видят. При этом Приморский край вошёл в пятёрку самых запаркованных регионов. Почти каждый пятый житель края уверен, что шансов на проезд у пожарной машины нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]