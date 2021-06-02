Крыжовник-грушенька – новинку от Сибирского плодопитомника предлагают приморцам

Селекционеры Сибирского плодопитомника привезли в Приморье очередную вкусную новинку. Урожай будет ведрами собираться.

Рудая Наталия, директор плодопитомника: «Крыжовник-грушенька практически без шипов. Но при этом он взял хорошие характеристики от своих родителей: это крупные и сладкие плоды!».

Собирать такой крыжовник одно удовольствие - ягоды крупные и ветки не колются. Руки не расцарапаешь! Сибиряки из такого крыжовника джемы и варенье в банки закручивают. Особый рецепт, для гурманов - смешать его со смородиной. Саженцы этой ягоды продаются тут же - ее сортов около десятка.

«В прошлом году брала смородину, крупная, ягоды большие. И в этом году уже собирала урожай».

Все сорта акклиматизированы для Приморья, сотрудники плодопитомника «Сады Сибири» с удовольствием поделятся с вами простыми советами по посадке и уходу. Кстати, саженцы продаются со скидкой до 50 процентов.

Во Владивостоке ярмарка работает на Спортивной за ТЦ «КРИТАЛЛ», и в Уссурийске на центральном рынке до 6 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]