Административные комиссии вышли в рейд на «безмасочников»

В Приморье усилена работа административных комиссий по контролю за соблюдением масочного режима и иных мер санитарной​ безопасности в местах скопления людей, включая крупные магазины, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В четверг, 3 июня, сотрудники регионального министерства промышленности и торговли провели мониторинг двух супермаркетов Владивостока.

Как рассказали в минпромторге, специалисты провели мониторинг двух торговых точек – супермаркета «Сотка» на проспекте 100-летия Владивостока и «Реми» на улице Бородинская. В обоих обнаружены нарушения санитарной безопасности.

Так, в супермаркете «Сотка» выявлен факт обслуживания покупателя без маски. Также установлено, что в этот день обработка контактных поверхностей не проводилась.

«По факту этих нарушений руководитель вызван в министерство для составления протокола. После чего протокол будет направлен в суд. Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей на должностное лицо. Штраф для юридических лиц может составить до 150 тысяч рублей», – уточнили в ведомстве.

В супермаркете «Реми», расположенном по адресу: улица Бородинская, 14, строение 6, из нарушений мониторинговая группа отметила только то, что разметка на полу у касс, обозначающая социальную дистанцию, оказалась стертой. Других нарушений не обнаружено.

Напомним, что в регионе отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 3 июня зарегистрирован 51 новый случай COVID-19 – впервые больше полусотни за последние два месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]